Фонд Сороса уходит из Венгрии, обвинив власти в репрессиях

Международная благотворительная организация Фонды "Открытое Общество", учрежденная финансистом и филантропом Джорджем Соросом, закрывает международную деятельность в Будапеште.



Об этом говорится в заявлении на сайте организации.



"Столкнувшись со все более репрессивным политико-правовой средой в Венгрии, Фонды Открытого Общества перемещают свои международные операции и персонал из Будапешта в немецкую столицу, Берлин", - говорится в сообщении.



Отмечается, что совместно с другими международными спонсорами "Открытое общество" и в дальнейшем будет поддерживать работу групп гражданского общества Венгрии с таких вопросов, как искусство и культура, свобода СМИ, прозрачность, образование и здравоохранение.



Решение о переносе операций из Будапешта обосновывается тем, что венгерское правительство "готовится ввести дополнительные ограничения для неправительственных организаций из-за того, что он назвал пакетом законодательства "Стоп Сорос".



"Правительство Венгрии осквернило и обезобразило нашу работу и подавило гражданское общество ради политической выгоды, используя тактику, беспрецедентную в истории Европейского Союза", - сказал Патрик Гаспар, президент фондов "Открытого Общества".



Законодательство, ссылаясь на интересы национальной безопасности, запрещает любой организации консультировать или представлять просителей убежища и беженцев без государственной лицензии.



Как известно, глава венгерского правительства Виктор Орбан, который находится у власти с 2010 года, в последние месяцы обострил свою националистическую риторику и особенно критикует американского миллиардера Джорджа Сороса.

