Савченко готова отсидеть 22 года в тюрьме РФ в обмен на 60 украинских пленных

Народный депутат Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда Киева заявила о том, что готова отсидеть в тюрьмах Российской Федерации 22 года в обмен на 60 украинских кремлевских пленных, сообщает 112 Украина.



Во время заседания суда Савченко назвала условие, по которому она готова отсидеть 22 года в тюрьме РФ. «Что касается меня, я прекрасно понимаю, какая меня ждала судьба в России. Если, например, за меня отдадут всех 60 украинских пленных и крымских татар, которые находятся в тюрьмах РФ, то да, я соглашусь с судьбой отсидеть 22 года в РФ», - отметила Савченко.



Также нардеп заявила о том, что единственное оружие, которым она владеет, – это наградной пистолет Glock 17, который ей вручал Андрей Парубий.



«Относительно оружия. Андрей Парубий (председатель ВР. - Ред.) вручал мне единственное оружие, которым я владею, и в данный момент оно находится в разрешительном отделе, так как оно было конфисковано во время обыска. Это наградной пистолет Glock 17, его вручал мне Парубий, это оружие, которое у меня есть. Остального оружия мне никто не давал, не передавал, и любые другие домыслы или фантазии будут раскрыты в судах по сути дела», - рассказала Савченко.

