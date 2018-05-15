Волкер встретился с командующим ООС Наевым

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер встретился в прифронтовой зоне Донбасса с командующим операции объединенных сил Сергеем Наевым. Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook во вторник, 15 мая.



Согласно сообщению, генерал-лейтенант поблагодарил в лице Волкера страны-союзники "за поддержку в борьбе с российским агрессором".



Во время беседы Наев ознакомит Волкера с военной и гуманитарной составляющими операции.



Стороны также обсудят ситуацию с безопасностью на Донбассе и обменяются мнениями о путях мирного урегулирования конфликта.

