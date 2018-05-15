МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок на ЧМ по футболу в России

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения соревнований финальной части Чемпионата мира по футболу в связи с серьезными угрозами личной безопасности.



"Пребывание граждан Украины на территории РФ связано с серьезными угрозами для личной безопасности. Российские силовые структуры и карательные органы прибегают к задержаниям и обвинениям в шпионской или террористической деятельности, осуществляют против украинцев другие провокационные действия", - говорится в заявлении МИД, обнародованном на сайте министерства во вторник.



Украинские дипломаты отметили, что Россия прибегает к порочной практике ограничения или отказа в доступе к задержанным гражданам Украины консулов и адвокатов.



В МИД проинформировали, что "разжигание силами кремлевской пропаганды антиукраинских настроений является дополнительным фактором риска" для пребывания граждан Украины на территории РФ.



"Любая демонстрация своей принадлежности к Украине может спровоцировать целенаправленную агрессию со стороны российских фанатских группировок, большинство из которых не скрывают своего враждебного отношения к украинцам", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.



МИД Украины также призвал зарубежных партнеров политически бойкотировать финальную часть Чемпионата мира по футболу на территории России.



"Считаем, что отказ в направлении в РФ официальных делегаций станет важной демонстрацией международной солидарности в неприятии агрессивной политики РФ и совершения преступлений против прав человека", - резюмировали дипломаты.

