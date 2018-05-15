КНДР начала демонтировать ядерный полигон

Северная Корея начала работы по демонтажу ядерного полигона Пунгери, который ранее обещал закрыть лидер страны Ким Чен Ын. К такому выводу пришли эксперты сайта 38North, специализирующегося на анализе спутниковых снимков территории КНДР.



Специалисты сравнили снимки полигона, сделанные 20 апреля и 7 мая, и обнаружили на них значительные отличия: на более поздних фото отсутствуют несколько зданий и хозяйственных построек, а также частично разобраны рельсы для тележек, ведущие в тоннели. В районе казарм на новых снимках отсутствует активность.



На снимках также видно, что в районе входа на территорию полигона с западной стороны начато строительство небольшого моста. Как предполагают эксперты, его будут использовать в ходе официальной церемонии закрытия полигона.



Полигон Пунгери расположен в районе горы Пэктусан неподалеку от границы с Китаем. На нем КНДР провела все шесть своих ядерных испытаний.



Ким Чен Ын в конце апреля заявил, что готов закрыть полигон и пригласить на церемонию иностранных журналистов и экспертов по безопасности. Ее точная дата пока не назначена; предполагается, что это произойдет в последних числах мая.



Некоторые эксперты предполагали, что решение о закрытии полигона было принято из-за того, что он непригоден для проведения испытаний по причине обрушения, произошедшего в конце 2017 года. В Пхеньяне в ответ на это подчеркивали, что на церемонии закрытия иностранцы смогут убедиться в том, что полигон был в полном порядке.



12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын встретится с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой переговоров станет отказ КНДР от ядерной программы.

