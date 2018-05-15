Украина ведет себя неприемлемо по отношению к российским журналистам - Лавров

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с проведением обысков в офисе РИА Новости Украина в Киеве.



"Это далеко не первая такая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства молодчиков неонацистских, радикальных, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность", — сказал Лавров. По его словам, российская сторона разбирается с этой ситуацией.



"Мы будем требовать доступа к нашим гражданам", — заявил министр. Он также назвал действия Украины в отношении российских граждан неприемлемыми.

