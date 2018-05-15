Новый торговый тоннель Украина-Италия откроют до конца мая - Гройсман

Новый двухколейный железнодорожный Бескидский тоннель будет окончательно сдан в эксплуатацию к концу мая.



Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.



"Важно, что справились с задачей. До конца мая тоннель будет сдан", - заявил премьер.



Он обратил внимание, что тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз.



"Нужно обеспечить поддержку экспорта, чтобы у нас не было проблем с поставкой продукции”, - отметил Гройсман.



По данным "Укрзализныци", новый тоннель позволит увеличить количество пар поездов на участке до 96 в сутки против нынешних 25 пар. Длина тоннеля - более 1700 метров. Он построен с учетом всех требований местности и соответствует самым высоким европейским характеристикам.



В марте Кабмин увеличил сметную стоимость строительства Бескидского железнодорожного тоннеля на 737 млн грн - до 2,292 млн грн.



Как сообщает “Интерфакс-Украина”, Бескидский тоннель был построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс. Тоннелю поезда проходят с минимальной скоростью. Кроме того, одноколейный тоннель ограничивал пропускную способность всего международного транспортного коридора.



Кроме того, сейчас Бескидский тоннель является единственной одноколейной участком на всей длине V Критского Международного транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест - Любляна - Будапешт - Братислава - Ужгород - Львов). Это препятствует интеграции транспортной сети Украины с европейской и полноценного использования транзитного потенциала.



Новый тоннель заработает на полную мощность 25 мая 2018 года. Начнется полное прохождение поездов. Старый будет законсервирован, он будет использоваться как эвакуационный.

