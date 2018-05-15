Путин приехал открывать автодвижение по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин приехал на Крымский мост для того, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия автомобильного движения по этой магистрали.



Планируется, что вначале В.Путин посетит базу эксплуатации Крымского моста и коротко побеседует со строителями.



Ожидается, что после проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста глава государства выступит на митинге-концерте по случаю его открытия.



Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту открылось на полгода раньше запланированного. Грузовой транспорт поедет по мосту осенью. Железнодорожная часть будет введена в эксплуатацию согласно графику - в 2019 году.



Строительство Крымского моста ведется с февраля 2016 года. Это самый протяженный мост в России и Европе. Он строится в рекордные для объекта такой сложности сроки. Общая стоимость проекта составляет почти 228 млрд рублей.

