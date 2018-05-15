Шведка переименовала сына после опечатки в татуировке с его именем

Шведка Йоханна Гизельхёль Санстрём (Johanna Giselhäll Sandström) решила переименовать своего сына после того, как татуировщик допустил ошибку в его имени. Об этом сообщает новостной портал The Local.



Женщина отправилась в ближайший тату-салон и попросила мастера набить на ее руке имена ее детей: Новы и Кевина. Она согласовала с татуировщиком дизайн изображения и после процедуры вернулась домой, где обнаружила, что Кевин на ее руке превратился в Келвина. Когда 30-летняя Санстрём обнаружила ошибку, она разрыдалась. «Мое сердце остановилось, и мне казалось, что я вот-вот лишусь чувств», — призналась она.



Шведка вернулась в салон, однако мастер рассмеялся и сказал, что не сможет ничего исправить, а Санстрём стоило внимательнее изучить эскиз. Тем не менее он согласился выплатить ей компенсацию и дал ей контакты клиники по удалению татуировок. Однако когда женщина увидела, сколько процедур ей предстоит перенести, чтобы полностью удалить татуировку, вместе со своим мужем она приняла решение переименовать сына в Келвина.



Санстрём объяснила, что ей просто очень понравилось новое имя. «Я никогда не слышала имя Келвин и не знаю никого, кто бы так назвал своего ребенка. Я немного подумала, поняла, что имя уникально и явно лучше, чем Кевин», — объяснила она свое решение.



Недавно у пары родилась еще одна дочь по имени Фрея. Мать собирается сделать татуировку и с ее именем, но на этот раз планирует внимательно изучить эскиз рисунка.

