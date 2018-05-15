В Украине меняют систему выписки больничных

Министерство здравоохранения Украины меняет систему выписки больничных листов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в интервью РБК-Украина.



"Мы планируем сформировать такую систему, когда отпадет необходимость вызывать врача в первые дни болезни для того, чтобы получить больничный лист. Эти причины вызова врача на дом мы уберем и откроем дорогу для нормальных отношений врача и пациента", - сообщил Ковтонюк.



При этом Ковтонюк не уточнил, каким образом будет проводиться реформа больничных. "Пока я не могу раскрывать все карты, поскольку над этим работают, кроме Минздрава, Министерство социальной политики и Фонд социального страхования, который выплачивает деньги по больничному", – сказал чиновник.



По его словам, по большинству параметров между ведомствами уже достигли консенсуса. "Это будет серьезное упрощение процедуры их получения, которая устроит и работодателей, и Фонд, и нас. Мы хотим разгрузить врача от необходимости оформления больничного, поскольку это - не вопрос лечения, а социальных выплат. Врач будет участвовать в этом процессе только для того, чтобы засвидетельствовать факт заболевания", - отметил Ковтонюк.

