Луценко увидел в действиях сотрудников "РИА новости – Украина" признаки госизмены

Прокуратура АР Крым и Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник перешли к активной фазе обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа-структуры – "РИА Новости – Украина", действия сотрудников которой подпадают под статью УК Украины "Государственная измена", заявляет генпрокурор Украины Юрий Луценко.



"После запрета потомков Геббельса из Рашатудей российские государственные пропагандоны открыли в Киеве "РИА новости Украина". Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (одновременно получили гражданство РФ) в этой Дезинформационная войне. Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК - государственная измена", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.



Статья 111 УК Украины "Государственная измена" - государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.



Ранее в этот день Служба безопасности Украины сообщила, что их сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации и проводит следственные действия в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве.



"Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия", - сообщила спикер СБ Украины Елена Гитлянская.



В частности, обыски проходят в расположенном в центре Киева офисе "РИА Новости-Украина".



По словам Е.Гитлянской, также правоохранители задержали во вторник утром в Киеве сотрудника "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который является руководителем "РИА Новости-Украина".

