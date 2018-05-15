СБУ: на днях ЧВК "Вагнер" перебросит на Донбасс около 100 боевиков

В ближайшие дни террористическая частная военная компания "Вагнер" готовит к перебросу на оккупированные территории Донбасса очередную партию из около 100 боевиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.



"Спецслужбы РФ продолжают использовать наемников "Вагнера" для эскалации боевых действий на востоке Украины. По информации СБУ в ближайшие дни на временно оккупированный Донбасс прибудут около ста боевиков из состава ЧВК "Вагнер" для поддержки террористической группировки "ДНР", - говорится в сообщении.



В СБУ отметили, что очередным бесспорным доказательством преступной деятельности ЧвК "Вагнера" в Украине, который будет приобщен к материалам уголовного дела, является признание самых наемников, которые в деталях подтверждают информацию СБУ.

