США предоставит еще $125 млн для Донбасса

США предоставит дополнительную помощь в $125 млн для Донбасса и тех прилегающих территорий, которые пострадали от российской агрессии.



"Мы объявляем сегодня, что при помощи американского народа программа USAID на сумму $125 млн будет направлена на Донбасс, а также на соседние регионы, которые пострадали от негативного влияния от конфликта", - сообщил заместитель администратора и руководителя USAID по делам стран Европы и Евразии Брок Бирман на пресс-конференции в Славянске (Донецкая обл.).



Как отметил Б.Бирман, данная программа будет содействовать созданию экономических возможностей для новых и уже действующих предприятий в данном регионе. США, и USAID в частности, будет и в дальнейшем помогать украинцам в достижении безопасности и процветания.



Б.Бирман, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в Украине Мари Йованович, а также глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский приняли участие в открытии мультифункционального пространства "Coworking & event space TOP SPACE", где будут проходить бизнес- и культурные мероприятия, а также обучающие мастер-классы.



"Я убежден, что такие города как Славянск имеют большую перспективу, но только тогда, когда будет восстановлен генотип украинца", - сказал П.Жебривский.

