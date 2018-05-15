Суд оставил Савченко под стражей еще на 60 суток

Сегодня, 15 мая, в Шевченковском районном суде Киева прошло судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для нардепа Надежды Савченко. Вел процесс судья Павел Слободянюк.



После трехчасового заседания и такого же долгого пребывания в совещательной комнате судья Слободянюк вынес решение. Надежду Савченко оставили под стражей еще на два месяца.



В ходе заседания 11 человек заявили о своей готовности взять нардепа на поруки.



"Вот кто просит взять Надежду Савченко на поруки. Это участники АТО Александр Ярмоленко и Андрей Буевич, помощник депутата Тетяна Проторченко, Соловьева Юлия - депутат районной рады, Сапсай Татьяна - помощник нардепа, Людмила Нечипоренко - волонтер, близкие родственники Савченко Вера и Савченко Мария, народный депутат Мельничук Сергей, помощник депутата Юзик Ирина и Геннадий Пришемчук - депутат территориальной громады", - заявила в суде адвокат Юлия Ткач.

