НБУ рекомендовал России свернуть банковскую деятельность в Украине

Национальный банк Украины рекомендует России свернуть свою банковскую деятельность на территории Украины и закрыть "дочерние" финучреждения.



Об этом сказала заместитель председателя правления центробанка Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина во вторник, 15 мая.



Рожкова отметила, что Нацбанк не видит потенциальных покупателей на эти активы в Украине, поскольку они слишком большие.



"Что касается Проминвестбанка и Сбербанка, то там были потенциальные инвесторы, которым НБУ отказал... Мы сегодня не видим потенциальных покупателей, которые могли бы купить эти банки, поскольку они очень крупные. Поэтому логичный вывод, который может сделать НБУ: сворачивание деятельности – это единственный цивилизованный путь для этих банков", – сказала Рожкова.



Она напомнила, что такой вариант дальнейшей своей деятельности уже выбрал БМ Банк, который принял решение о сдаче банковской лицензии.



Рожкова подчеркнула, что при этом Нацбанк не может применить какие-то рычаги для ускорения выхода банков с российским госкапиталом из Украины.



"Мы установили им ограничения по расширению депозитной базы, по процентной ставке и прочие ограничения. Но мы работаем в правовом поле... Других требований – политических или каких-либо других – НБУ не может устанавливать", – сказала зампредседателя НБУ.

