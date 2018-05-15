Путин открыл Крымский мост

Президент России Владимир Путин дал старт работе автомобильной части Крымского моста, отправившись с нулевого километра во главе колонны строительной техники по мосту в сторону Керчи. Глава государства сел за руль "КамАЗа", на месте пассажира находился генеральный директор компании "СГМ-Мост" Александр Островский.



В состав колонны вошли порядка 35 машин, среди которых самосвалы, автокраны, цементовозы, цистерны и другая техника, которая использовалась при строительстве моста.



Вдоль трассы на разделительной полосе и на дорожных конструкциях над проезжей частью специально для церемонии были расставлены видео-камеры, которые снимали проезд автоколонны с разных точек.



На другом конце 19-километрового моста, в Крыму, Путин принял участие в митинге-концерте по случаю открытия первой очереди транспортного перехода. Перед строителями, инженерами, рабочими выступили такие артисты, как Лариса Долина, Дмитрий Билан, Валерия, Пелагея, Зара, Олег Газманов, Григорий Лепс.



Президент на концерте заявил, что считает день открытия Крымского моста историческим. "Это чудо свершилось!" - сказал глава государства.



"Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем! Историческим - потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост, потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е и вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось", - обратился Путин к строителям.



Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая.

