Генпрокурор направил представление о снятии неприкосновенности с нардепа Дунаева

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил председателю Верховной Рады представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Сергея Дунаева. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.



"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дунаева Сергея Владимировича. Текст представления направлен Председателю ВР и уже зарегистрирован в парламенте", - написала Л.Сарган.



Согласно тексту представления, как отмечается, С.Дунаев, будучи нардепом, подавал заведомо недостоверные сведения в своей декларации.



"В действиях народного депутата усматриваются основания для сообщения о подозрении за ст.366-1 УК Украины. Досудебное расследование осуществляет НАБУ под процессуальным руководством САП", - отметила пресс-секретарь.



Отметим, комитет ВР по вопросам регламента планирует завтра провести заседание. Сейчас в опубликованной на сайте комитета повестке дня заседания нет вопроса по поводу С.Дунаева.

