Ницой разозлил русский язык в поезде Киев — Запорожье

Украинскую писательницу Ларису Ницой снова возмутили русскоязычные граждане страны. На этот раз она осталась недовольна проводниками поезда Киев — Запорожье.



Видеозапись и расшифровку разговора Ницой опубликовала на Facebook.



Писательница поинтересовалась у проводницы, почему та говорит не на украинском языке, хотя работает в "Укрзализныце" ("Украинские железные дороги"). В ответ девушка пояснила, что на Украине есть свобода слова и "каждый разговаривает, как ему удобно".



Тогда Ницой стала выяснять, проходила ли она языковой инструктаж при приеме на работу, после чего обратилась к начальнику поезда. В результате писательница решила подать жалобу министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.



"Господин министр транспорта Омелян, не подскажете еще и вы, почему в поезде 732 объявления на государственном языке дополнительно дублируются "Осторожно, двери закрываются"? Со времен независимости (скоро 30 лет) в Украине все изучают в школах украинский язык! Для кого это дублирование? Для оккупантов? Уже разделись и ждем?" — поинтересовалась Ницой.



Ницой не в первый раз устраивает скандал из-за языкового вопроса. Перед Новым годом она попросила девушку-кассира в магазине Watsons говорить с ней только по-украински, а не добившись своего, кинула в нее сдачу. В феврале ее возмутило "великое русское море и сплошной Тамбов" в торговом центре Lavina в Киеве.

