NYT: Сергей Скрипаль проводил брифинги для спецслужб Чехии и Эстонии

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, проводил брифинги для сотрудников разведок Чехии и Эстонии. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на европейских официальных лиц, потребовавших не упоминать их имен.



По данным газеты, Скрипаль с 2012 года несколько раз встречался с сотрудниками чешской разведки, а в июне 2016 года в Эстонии встречался с группой сотрудников разведки этой страны.



Такие встречи, подчеркнула газета, практически наверняка были одобрены британскими властями и проводились как для того, чтобы проинформировать британских союзников, так и для того, чтобы обеспечить Скрипаля денежными средствами. По данным "Нью-Йорк таймс", Скрипаль оказался настолько полезен чешской разведке, что ее сотрудники несколько раз ездили в Великобританию на встречи с ним.



Между тем представитель испанской разведки отказался комментировать газете вопрос о том, проводил ли Скрипаль встречи с сотрудниками этой службы.



4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

