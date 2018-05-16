Психологи подтвердили наличие "комплекса Наполеона"

Принято считать, что невысокие люди проявляют большую активность, иногда агрессивность, дабы компенсировать нехватку роста. Как передает The Daily Mail, этот феномен известен как "комплекс Наполеона".



Ученые решили разобраться в этом вопросе, проведя эксперимент. Собирались пары добровольцев. Одному человеку давали деньги, и от него требовалось поделиться любой суммой с партнером. В итоге более низкие добровольцы давали меньше денег партнеру-сопернику и реагировали более агрессивно. Согласно теории, низким людям приходится бороться за ресурсы особенно яростно, ведь шансов их получить значительно меньше.



Также ранее было установлено, что высокие люди имеют больше денег, успешнее в работе и любовной жизни (актуально даже для подростков). Плюс, высокие люди чаще состоят в длительных отношениях. Низкие люди, в свою очередь, чаще становятся преступниками, чаще сталкиваются с болезнями сердца. Они менее счастливы (нередко подвергаются нападкам из-за роста, что заставляет быть в состоянии обороны) и меньше живут.

