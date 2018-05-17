Ученые обнаружили лекарство от смертельного рака мозга

Глиобластома - одна из самых агрессивных форм опухоли мозга. Средняя продолжительность жизни после постановки такого диагноза составляет 10-12 месяцев. Глиобластому чрезвычайно трудно лечить. Она известна высокой частотой рецидивов. Это связано с особой субпопуляцией раковых клеток - стволовыми клетками глиомы. Они способны восстанавливаться после проведенной химиотерапии.



Американские исследователи посвятили несколько лет изучению данной субпопуляции клеток, рассказывает Medical News Today. Специалисты выяснили: эти клетки содержат высокую концентрацию фермента CDK5. Заблокировав CDK5, исследователи смогли остановить рост опухоли. Ингибитор CDK5 получил рабочее название CP681301.



Ученые оценили эффективность нового блокатора фермента CDK5 в лечении трех основных подтипов глиобластомы. Оказалось, что при мезенхимальной форме глиобластомы уровень CDK5 практически не повышается. По словам исследователей, новый препарат можно будет использовать для лечения нейронального и классического подтипов глиобластомы.

