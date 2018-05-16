Автодорожная часть Крымского моста открылась для движения автомобилей

Движение легковых автомобилей открыто в среду по автодорожной части Крымского моста - самого длинного в России и Европе транспортного перехода, передает корреспондент ТАСС. Ровно в 05:30 мск машины поехали со стороны Краснодарского края.



Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока.



9 мая заказчик строительства моста - управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" - принял у компании-генподрядчика "Стройгазмонтаж" автодорожную часть моста.



Торжественная церемония ее открытия прошла во вторник с участием президента РФ Владимира Путина.



Первыми по новому мосту поехали местные жители, в их числе - журналисты, общественники, ветераны, представители творческой интеллигенции, а также байкеры. Со стороны Керчи и Тамани запуска движения ожидали сотни мотоциклов и легковых автомобилей. Началось движение со стороны Кубани, затем поехала колонна из Керчи.



Потоки автомобилей встретились под арками моста, водители приветствовали друг друга гудками. Рядом на железнодорожной части моста, которая откроется через год, находились строители: они снимали на телефоны, как проезжают первые машины по мосту, и махали участникам движения, водители в ответ выкрикивали строителям слова благодарности.



В числе водителей, проехавших по мосту со стороны Крыма, - художник из Севастополя Олег Тонцюра. В период строительства моста он писал картины о стройке века. "Я пишу всю историю строительства моста с самого начала и не мог пропустить такое событие, не проехать одним из первых по мосту. Эмоции самые положительные, быть первым всегда хорошо и очень интересно", - сказал он журналистам.



Единственный велосипедист, проехавший в первой колонне по мосту, - краснодарец Сергей. Он говорит, что решил попробовать новый вид транспорта вместо машины. На мост он приехал специально, чтобы проехать в день открытия, поскольку знал, что ограничений для движения велосипедистов не будет.



Водитель стареньких "Жигулей" Татьяна из Тамани ждала открытия моста с нетерпением: в Крыму у нее учится сын, живут родственники, поэтому ездить приходится часто, а "давать крюк 19 километров" через переправу неудобно.



Сестры Ольга и Татьяна этой ночью не спали вовсе - так волновались перед историческим событием, в путешествие через мост отправились большой семьей. "Керчь и Тамань связаны очень давно и очень тесно. И все наши таманцы Керчь очень любят и знают, у многих там родные. А в Керчи раньше говорили, что Тамань - кормилица (жители станицы возили в город на продажу свежие продукты), раньше катер ходил регулярно", - пояснила Татьяна.









Информационный центр "Крымский мост" предупреждает водителей, что на транспортном переходе нельзя делать остановок, при этом скорость движения не должна превышать 90 км/ч. В инфоцентре просят автолюбителей соблюдать правила дорожного движения на мосту, где уже работают видеокамеры. "Войди в историю без нарушений: соблюдай правила!", - обратились строители моста к водителям, которые поедут по транспортному переходу через Керченский пролив.



На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для машин с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны. Это связано с необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона, пояснили в пресс-службе Росавтодора.



Ограничение не затронет рейсовые автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, и будет действовать на новом участке федеральной дороги А-290 Новороссийск - Керчь с мая по октябрь текущего года. Водители грузовиков до октября могут пользоваться Керченской паромной переправой.



Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с материковой частью России. РФ начала строить его в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Он возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года".



Мост в Крым стал самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.



Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.

