Subaru подозревают в фальсификации данных

В штаб-квартире японской автомобильной компании Subaru прошла проверка в связи с представленным ею докладом о фальсификации данных о расходе топлива и эмиссии газов в атмосферу на заводе в префектуре Гумма. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на информационное агентство Киодо.



Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии намерено задать вопросы по этому поводу ключевым руководителям корпорации и определить меры, которые можно будет принять.



В апреле Subaru представила властям доклад о систематической фальсификации с 2002 года данных по распоряжениям руководителя отдела тестирования новых автомобилей на заводе в городе Ота. Однако, как утверждается, высшее руководство не знало об этом факте.



В ноябре 2017 года компания была вынуждена отозвать 395 тысяч машин для повторной проверки безопасности, поскольку при их выпуске тестирование проводил "некомпетентный" персонал.



Subaru Corporation - японская корпорация, занимающаяся производством аэрокосмических транспортных средств и автомобилей. Она является партнером компаний Boeing и Lockheed Martin, производя самолеты и вертолеты по лицензии этих компаний для правительства Японии.

