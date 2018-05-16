Эквадор подсчитал траты на засевшего в посольстве Ассанжа

Правительство Эквадора потратило по меньшей мере 5 миллионов долларов на обеспечение безопасности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне свыше пяти лет. Об этом сообщает The Guardian.



По сведениям издания, эквадорские власти наняли агентов, которые проверяют всех посетителей Ассанжа. Помимо этого они следят за всеми действиями Ассанжа, а также сотрудников дипмиссии и британских полицейских.



Отмечается, что основателя WikiLeaks навещали представители правых европейских партий, хакеры, адвокаты и журналисты.



Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса отметила, что Ассанж продолжает оставаться в изоляции от внешнего мира.

