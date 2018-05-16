Рада начнет рассматривать законопроект об Антикоррупционном суде со вторника - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что Верховная Рада Украины приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта об Антикоррупционном суде в следующий вторник, 22 мая, и предлагает не откладывать его принятие данного проекта. Как сообщает в среду пресс-служба Кабинета министров Украины, В.Гройсман подчеркнул, что принятие этого закона станет сигналом для украинского общества и международного сообщества.



"По моей информации, рассматривать проект будут со следующего вторника. Есть все шансы (принять – ред.), не надо ничего переводить на потом. Это будет крепкий антикоррупционный шаг и сильный сигнал вовне", - сказал премьер.



Как сообщалось, 15 мая заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко сообщил, что Администрация президента Украины, Кабинет министров, авторы альтернативных законопроектов согласовывают с Международным валютным фондом (МВФ) одно положение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, что затягивает процесс его рассмотрения во втором чтении.



"Я понимаю, почему этот процесс затягивается. Потому что сейчас идет очень плодотворная дискуссия с Международным валютным фондом, с нашими другими международными партнерами относительно тех поправок, которые были спорными", - сказал он.



Как сообщалось, Верховная Рада 1 марта 2018 года приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.



Принятия этого закона и создания Антикоррупционного суда в Украине ожидают международные партнеры, в частности, МВФ. Свои рекомендации по законопроекту предоставила Венецианская комиссия.

