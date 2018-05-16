Почти 69% больных в Украине занимаются самолечением - Минздрав

По словам заместителя министра здравоохранения Романа Илыка, украинцы не обращаются к врачам, вместо этого прибегают к самолечению. А это является причиной короткой продолжительности жизни.



Об этом он заявил во время пресс-конференции “Новые требования к рекламе лекарственных средств”.



“По последним социологическим исследованиям, почти 69% больных в Украине занимаются самолечением, вместо того чтобы обратиться за профессиональной помощью, - объясняет Илык. - Это приводит к большому количеству осложнений, особенно у хронически больных пациентов, влияет на высокие показатели инвалидности и сокращение продолжительности жизни”.



По словам Илыка, отсутствие своевременной профессиональной диагностики и одновременно контроля лечения - это прямой путь к тем показателям продолжительности жизни, которые сейчас есть в Украине.



Заместитель министра здравоохранения напомнил, что продолжительность жизни украинцев минимум на 10 лет короче, чем у жителей стран Европейского Союза.

