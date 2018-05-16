Фракции пока не договорились по голосованию за членов ЦИК - Парубий

Фракции Верховной Рады Украины продолжают консультации по кадровым вопросам, в частности относительно избрания членов Центральной избирательной комиссии, заявляет председатель парламента Андрей Парубий.



"Состоялось совещание с главами и представителями фракций и групп относительно кадровых вопросов. Во время совещания большинство представителей поддержали позицию, чтобы по кадровым вопросам, в том числе ЦИК, продолжить политические консультации в связи с тем, что алгоритм, как определить 13 из 14 (13 членов из 14 кандидатов в члены ЦИК - ИФ), не был найден", - сообщил А.Парубий на пленарном заседании парламента в среду после совещания.



По его словам, фракция "Блок Петра Порошенко" выступает за то, чтобы кадровые вопросы, в частности ЦИК, были вынесены на рассмотрение, однако фактически все остальные фракции выступают за то, чтобы продолжить политические консультации.

