Amnesty International призвала украинские власти отреагировать на нападения радикалов на активистов ЛГБТ и ромов

Правозащитная организация Amnesty International призвала украинские власти осудить и привлечь к ответственности виновных в нападении радикальных групп на активистов, в частности, женщин, представителей ЛГБТ и семей ромской национальности.



"Нас определенно не устраивает ситуация, когда полиция оказывается неспособной защитить мирные собрания от атак радикальных группировок. В то же время, проблема значительно шире и системнее. Украинская власть в целом не определила четкую позицию и не сформулировала свою политику категорического осуждения такого насилия. В такой ситуации даже полиция в определенной степени оказывается заложником отсутствия политической воли для борьбы с насилием со стороны радикальных групп на уровне украинского государства", - цитируют слова заместителя директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева в пресс-службе организации в среду.



Правозащитники утверждают, что украинская власть систематически оказывается неспособной предотвратить и привлечь к ответственности за насилие со стороны радикальных группировок, которое непрерывно растет по мере с 2015 года.



Amnesty International рассказали, что жертвы насилия и угроз насилия, среди которых женщины, активисты и защитники прав ЛГБТ, политические активисты левого толка, ромские семьи и другие лица и группы, против которых выступают члены радикальных группировок, остаются уязвимыми к дальнейшим нападениям, запугиваниям и агрессии.



"Постоянная неспособность власти справиться с проблемой насилия со стороны радикальных группировок поощряет членов таких групп планировать и осуществлять дальнейшие нападения, поскольку они осознают свою почти полную безнаказанность за такие действия", - заявили в организации, подчеркнув, что такое положение дел равносильно открытому пренебрежению правами на свободу слова и мирное собрание.



Amnesty International призвали украинские власти отреагировать на проблему четкой политикой нулевой толерантности к такому насилию и немедленно принять меры, чтобы привлечь виновных к ответственности и защитить жертв.



Так за последние 12 месяцев Amnesty International зарегистрировала не менее 30 нападений по признаку идентичности со стороны членов радикальных группировок.

