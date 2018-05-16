Блогер похвастался своим достатком и пожалел об этом

Американский блогер Тейлор Голдблатт похвастался своим достатком в роликах, опубликованных на YouTube, и поплатился. К нему в дом проникли злоумышленники и ограбили, украв вещи на десятки тысяч долларов. Об этом пишет The Daily Dot.



По информации издания, в квартиру Голдблатта проникли двое мужчин, угрожали ему ножом, после чего забрали одежду и дизайнерские вещи на крупную сумму.



Полиция насчитала ущерба на 20 тысяч долларов, в то время, как сам молодой человек заявил о 50 тысячах долларов.



Голдблатт имеет менее 1,5 тысяч подписчиков в своем блоге. Он публикует в нем видео, в которых рассказывает о дорогих вещах.



В видео, выпущенном после ограбления, он заявил, что стал жертвой преступников из-за собственного канала на YouTube. Осознал он это после слов одного из грабителей.

