Порошенко: миру надо усилить давление на РФ в связи с голодовкой Сенцова

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию в связи с тем, что украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Об этом Порошенко написал в своем Facebook, передает УНН.



"Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям. Мы продолжаем бороться и прилагаем все усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ ", - написал Порошенко.



Напомним, с 14 мая украинский политзаключенный в России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием для ее прекращения он называет освобождение всех украинских заключенных в России.

