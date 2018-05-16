Более половины россиян боятся Третьей мировой войны из-за конфликта в Сирии

Более половины россиян (57 процентов) опасаются, что разногласия между Россией и Западом по конфликту в Сирии могут перерасти в Третью мировую войну, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром". Об этом сообщает DW.



Согласно данным этого исследования, 16 процентов респондентов испытывают "большие опасения" по этому поводу, а 41 процент - "некоторые опасения".



При этом более трети россиян не склоны испытывать опасений, что противоречия из-за Сирии способны привести к мировой войне. 11 процентов не испытывают "никаких опасений", а 27 процентов - "особых опасений".



Результаты проведенного опроса также показали, что почти треть россиян (31 процент) внимательно следит за событиями в Сирии.

