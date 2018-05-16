Открытие Керченского моста демонстрирует безрассудное поведение РФ – Великобритания

Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан считает открытие Россией Керченского моста к полуострову Крым без согласия Киева очередным нарушением суверенитета Украины и подчеркнул обеспокоенность относительно нарушений прав человека на полуострове.



"Крым является частью Украины, а его аннексия Россией является нарушением международного права. Открытие моста является еще одним примером нарушения суверенитета Украины, а также еще раз демонстрирует безрассудное поведение России. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, выступая против аннексии Крыма, что включает в себя сохранение жесткого пакета санкций", - цитируют слова министра на сайте британского правительства.



А.Дункан также выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму, в частности системными преследованиями национальных меньшинств в Крыму и тех, кто выражает свои возражения против незаконной аннексии.



"Мы в очередной раз призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, которых удерживают в Крыму и в России, а также предоставить неограниченный доступ на полуостров международным правозащитным организациям", - отметил министр.



Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 15 мая принял участие в открытии автомобильного движения по Крымскому мосту (длина - 19 км). Этот мост соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогами. Планируется, что движение грузовиков будет введено осенью этого года, поезда последуют в декабре 2019 года.



Как заявил президент Украины Петр Порошенко, несмотря на попытки России легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции в международных судебных инстанциях, включая ходатайство о противоправном возведении Керченского моста.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что Россия ответит за это незаконное строительство.



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в свою очередь, отметил, что этот мост – "путь в никуда".

