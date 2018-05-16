Савченко подала жалобу в Конституционный суд

Народный депутат Надежда Савченко подала жалобу в Конституционный Суд Украины. Она считает, что примененное к ней положение в законодательстве противоречит Конституции. Об этом сообщил ее адвокат Александр Шадрин, опубликовав фото жалобы в Фейсбуке.



Свою жалобу Савченко подала после продления ей срока ареста.



Речь идет об избранной для Савченко мере пресечения – содержании под стражей без права внесения залога. В жалобе депутат указывает, что соответствующая часть статьи (ч. 5 ст. 176) Уголовно-процессуального кодекса Украины не соответствует Конституции.



Эта статья была принята после Евромайдана. Она не предусматривает залога, домашнего ареста, взятия на поруки для тех, кого подозревают в совершении преступлений против национальной безопасности.

