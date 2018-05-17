Ким Чен Ына пригласили посетить Крым

Ким Чен Ына пригласили посетить Крым

Депутат так называемого "Симферопольского городского совета Республики Крым" от Коммунистической партии РФ Степан Кискин написал письмо руководителю Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну, в котором выразил надежду на установление прямого железнодорожного и авиасообщения между Симферополем и Пхеньяном, а также пригласил высшего руководителя Северной Кореи посетить Крым. Соответствующую информацию Кискин разместил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Глубокоуважаемый товарищ Ким Чен Ын! Позвольте пригласить Вас посетить российский Крым. Мы, крымчане, показали бы Вам лучшие места полуострова, рассказали о славной истории нашего края и лично выразили бы Вам благодарность за Вашу верную и твердую позицию, проявленную в уважении к крымчанам и их историческому выбору", - говорится в письме.

Депутат отметил, что народ КНДР, как никто другой "понимает крымчан, что значит жить в условиях внешних санкций, несправедливо инициированных Западом".

"Недавно в Крыму состоялось открытие нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта "Симферополь" и автомобильной части Крымского моста. В следующем году планируется открытие железнодорожной части моста. Учитывая тот факт, что КНДР признает российский статус полуострова, было бы не плохо, если бы российский Крым и Корейскую Народно-Демократическую Республику связало прямое транспортное сообщение. Прямое железнодорожное и авиасообщение по маршруту "Симферополь-Пхеньян"/"Пхеньян-Симферополь" могло бы укрепить культурные и экономические и культурные связи между нашими народами, а также способствовать развитию туризма в наших странах", - написал Кискин.

Письмо депутата Ким Чен Ыну был отправлен полу КНДР в РФ Ким Хен Джуну с просьбой, чтобы дипломат передал его адресату.