Ким Чен Ына пригласили посетить Крым

Депутат так называемого "Симферопольского городского совета Республики Крым" от Коммунистической партии РФ Степан Кискин написал письмо руководителю Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну, в котором выразил надежду на установление прямого железнодорожного и авиасообщения между Симферополем и Пхеньяном, а также пригласил высшего руководителя Северной Кореи посетить Крым. Соответствующую информацию Кискин разместил на своей странице в Facebook, передает УНН.



"Глубокоуважаемый товарищ Ким Чен Ын! Позвольте пригласить Вас посетить российский Крым. Мы, крымчане, показали бы Вам лучшие места полуострова, рассказали о славной истории нашего края и лично выразили бы Вам благодарность за Вашу верную и твердую позицию, проявленную в уважении к крымчанам и их историческому выбору", - говорится в письме.



Депутат отметил, что народ КНДР, как никто другой "понимает крымчан, что значит жить в условиях внешних санкций, несправедливо инициированных Западом".



"Недавно в Крыму состоялось открытие нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта "Симферополь" и автомобильной части Крымского моста. В следующем году планируется открытие железнодорожной части моста. Учитывая тот факт, что КНДР признает российский статус полуострова, было бы не плохо, если бы российский Крым и Корейскую Народно-Демократическую Республику связало прямое транспортное сообщение. Прямое железнодорожное и авиасообщение по маршруту "Симферополь-Пхеньян"/"Пхеньян-Симферополь" могло бы укрепить культурные и экономические и культурные связи между нашими народами, а также способствовать развитию туризма в наших странах", - написал Кискин.



Письмо депутата Ким Чен Ыну был отправлен полу КНДР в РФ Ким Хен Джуну с просьбой, чтобы дипломат передал его адресату.

