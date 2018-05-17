ГПУ оспорила в суде выдачу лицензий на разработку месторождений лития и нефти

Генеральная прокуратура Украины в судебном порядке оспорила выдачу Государственной службой геологии и недр Украины (Госгеонедр) лицензий на разработку месторождений лития и нефти в Донецкой и Полтавской областях, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.



В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Ю.Луценко рассказал, что одним из ключевых моментов деолигархизации является борьба с теневыми аукционами на природные ресурсы.



"После Майдана на аукционах было выдано 43 спецразрешения на ресурсы. Без аукционов – 679! Олигархи скупали и скупают украинские природные ресурсы", - отметил генпрокурор.



Он подчеркнул: "Последние скандалы касались выдачи лицензий на разработку месторождений лития и нефти. Лития - в Донецкой и нефти - в Полтавской области. Прокуратура на этой неделе (на прошлой – ИФ) подала в суд на разрыв этих решений Госгеонедр, вне зависимости от фамилий, которые стоят за этими решениями".



Вместе с тем, по мнению генпрокурора, "бить по хвостам – не лучший метод".



Ю.Луценко считает, что правительство обязано обеспечить стопроцентно открытые конкурсные аукционы на любые природные ресурсы. Также, по его словам, необходимо опубликовать открытый реестр всех ранее выданных лицензий, поручить его проверить и впредь действовать в рамках открытых конкурсных процедур.



Как сообщалось, в апреле премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Генеральной прокуратуре Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре с просьбой проверить достоверность обнародованной в СМИ информации о выдаче Госгеонедр лицензий на разработку месторождений лития приближенным к власти лицам без конкурсов и конкурентных принципов.



ООО "Петро-Консалтинг" (Киев) в начале этого года получило специальное разрешение Госгеонедр на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении (Великоновоселовский район Донецкой области) с запасами 14 млн тонн.



Ранее в СМИ была обнародована информация о якобы связи "Петро-Консалтинг" с народным депутатом Игорем Кононенко, замглавы СНБО Олегом Гладковским, бизнесменом Василием Хмельницким.



Директор ООО "Петро-Консалтинг" опровергал эту информацию.



Кроме того, 10 апреля 2018 года в СМИ появилась публикация, что вместе с ООО "Петро-Консалтинг" специальное разрешение и без аукциона получило также ООО "Укрлитийвыдобування" (Кировоградская обл.).



Госгеонедр 10 апреля заявило, что распространенная информация безосновательна и недостоверна, а указанное заявление в СМИ не соответствует фактическим обстоятельствам ввиду того, что Государственная служба геологии и недр Украины осуществляет свою деятельность согласно действующему законодательству.



"Компании, которые указаны в СМИ, а именно: ООО "Укрлитийвыдобування" и ООО "Петро-Консалтинг" получили специальные разрешения согласно Порядку предоставления специальных разрешений на пользование недрами, утвержденному постановлением Кабинета министров №615 от 30 мая 2011 года", - указанно на веб-сайте госслужбы.



Госгеонедр уточнило, что указанный порядок предполагает возможность предоставления специальных разрешений на пользование недрами без проведения аукциона, если заявитель за свой счет осуществил геологическое изучение участка недр и подсчет запасов полезных ископаемых.

