Россия направила две ноты в украинский МИД из-за "РИА Новости-Украина"

Москва направила две ноты в МИД Украины в связи с ситуацией с журналистами "РИА Новости-Украина". Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.



“Направили, даже две ноты. Ситуация тревожная”, — сказал Карасин.



Он отметил, что Москва следит за ситуацией с задержанием в Киеве руководителя “РИА Новости-Украина” Кирилла Вышинского.



Ранее в СБУ сообщили, что руководителю информационного ресурса “РИА Новости-Украина” Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщал УНН, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе “РИА Новости-Украина”.



В СБУ сообщили, что спецслужба разоблачила сеть подконтрольных РФ медиаструктур, которые использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.

