Минюст запустил открытый реестр предприятий-должников по зарплате

Министерство юстиции запустило открытый реестр предприятий-должников по зарплате. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.



"Мы запустили публичный электронный реестр злостных должников по выплате заработной платы. В него вошли предприятия как государственной, так и корпоративной форм собственности. Каждый желающий сможет без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам. Особенно актуальной эта информация может быть для бизнесменов для принятия правильного решения, стоит ли иметь дело с тем или иным контрагентом", - подчеркнул министр Павел Петренко на заседании Кабинета Министров.



Так, в список попали все без исключения должники, а также в каждом регионе опубликована "Доска позора" неплательщиков заработной платы.



По словам Петренко, со 2 апреля, когда стартовала кампания по взысканию долгов с неплательщиков зарплат, начали действовать спецгруппы государственных исполнителей, работа которых сфокусирована на выполнении таких производств, а также была внедрена система мониторинга показателей динамики задолженности.

