Луценко выступает за создание новой правоцентристской партии

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает к созданию в стране новой правоцентристской партии.



"Честно говорю, что выступал и выступаю за создание правоцентристской партии, которая должна стать провайдером плана европейских реформ", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



"Думаю, что и "Народному фронту", и БПП, и ряду других партий давно пора понять, что самодостаточные люди, средний и креативный класс, давно ищут не вождей, а стабильную политическую силу, отстаивающую их интерес", - подчеркнул генпрокурор.



При этом, по его мнению, "старые партии уже не имеют шансов". "Нужно самоочищение, объединение и обновление. Это касается и названия, и руководства, и целей", - считает он.



Ю.Луценко также высказался за усиление полномочий парламента. "Все знают, что Арсений Яценюк этого давно добивается. Я тоже так считаю, только менее публично", - сказал он.



По мнению генпрокурора, президент должен поддержать изменения в Конституцию, "которые он уже раз вносил, но злополучная поправка об особом статусе Донбасса убила это предложение".



"Областные и районные администрации должны уйти в небытие, префекты должны скреплять страну от возможного сепаратизма, а все исполнительные органы должны управляться Кабмином по особым процедурам", - сказал Ю.Луценко, отметив, что "единственное расхождение с лидерами "Народного фронта" – я считаю, что в нынешней ситуации в Украине как минимум до восстановления территориальной целостности и министр обороны, и министр иностранных дел должны контролироваться президентом".



"Насколько я знаю, президент, в основном, согласен с этой позицией, вопрос только во времени и политической фигурации, когда это может произойти", - отметил он.



Ю.Луценко не стал говорить о своем возможном участии в этом проекте на предстоящих в 2019 году парламентских выборах, предложив посмотреть сначала на результаты президентских выборов. "Они будут определять угрозы и вызовы следующего политического сезона, а значит – Верховной Рады", - считает он.

