Россия арестовала украинское судно из Бердянска

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанного у берегов Крыма, открыли уголовное дело. Его обвиняют в незаконной рыбной ловле. На само судно тем временем наложили арест, сообщает пресс-служба ФСБ России.



Сотрудники ФСБ заявили, что украинские моряки занимались ловлей рыбы в исключительной экономической зоне РФ. Они расставили сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой до середины июня запрещена во всем Черном море.



Ранее в Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело документы на лов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны. Возможно, капитан мог нарушить границу и отправиться в другой участок моря.

