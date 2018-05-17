Кличко объяснил, зачем подняли цены на проезд в Киеве

Повышение стоимости проезда в транспорте Киева необходимо для надлежащей работы, развития и обновления транспортной инфраструктуры столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба в среду, 16 мая.



"Мы вынуждены поднять цену на проезд. Ведь транспорт в Киеве должен работать должным образом, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться", - отметил мэр.



По его словам, повышение стоимости проезда в городском транспорте связано с тем, что нынешняя себестоимость проезда намного выше, чем стоимость билета. В то же время, добавил Кличко, сегодня есть необходимость развития и обновления подвижного состава общественного транспорта в Киеве. И на все это нужны значительные средства.



Кроме того, подчеркнул мэр, в настоящее время не хватает водителей общественного транспорта, поскольку люди не хотят идти работать на низкую заработную плату и вынуждены искать работу за границей. Поэтому, отметил Кличко, столичная власть должна повысить зарплату водителям.



Кличко также отметил, что для льготных категорий граждан будет сохранен бесплатный проезд.

