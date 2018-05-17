Сегодня изберут меру пресечения журналисту Вышинскому

Ходатайство об избрании меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому будет направлено в Херсонский городской суд утром 17 мая, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. "Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении государственной измены руководителю "РИА Новости Украина" будет направлено в Херсонский городской суд утром 17 мая", — написала Сарган в Facebook.

Она также добавила, что Вышинский будет доставлен в суд для избрания меры пресечения, "прокуратура будет настаивать на аресте".



Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос в качестве свидетелей по делу Вышинского 47 человек.



Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Адвокат Вышинского ранее сообщил РИА Новости, что украинские власти начали этапирование Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры Автономной Республики Крым, которая ведет дело Вышинского.



СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызывали на допрос в СБУ. Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.



Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. Она отмечала, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.



В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.



Как сообщал в Twitter пресс-секретарь главы Совета Европы Дэниел Хольтген, в организации обеспокоены последствиями для свободы СМИ и будут внимательно следить за ситуацией вокруг задержания Вышинского.



Заместитель директора отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер ранее сообщила РИА Новости, что правозащитная организация "чрезвычайно обеспокоена" обыском в офисе РИА Новости в Киеве и задержанием Вышинского и требует разъяснений по поводу обвинений в его отношении.



Международная федерация журналистов (IFJ) призвала украинские власти отпустить Вышинского, назвав действия Киева недопустимыми. Кроме того, Комитет по защите журналистов (КСЖ) со штаб-квартирой в Нью-Йорке выразил озабоченность в связи с обысками и задержанием Вышинского.



Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.

