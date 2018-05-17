В Госдуме прокомментировали отношение Украины к открытию Крымского моста

В украинской власти нет сильных и самодостаточных политиков, способных поздравить Россию с реализацией такого исторического проекта, как строительство моста через Керченский пролив, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик.



"Были бы там адекватные люди, они бы поздравили Россию с реализацией такого исторического проекта, порадовались бы за миллионы севастопольцев и крымчан, ведь мы теперь больше не остров, и это решает ряд наших социальных и экономических проблем. Но для этого на Украине должны быть сильные, самодостаточные, уравновешенные политики. А их там нет, поздравлять нас не будут, радоваться, что Крымский мост открыл и протестировал наш президент Владимир Путин, не будут", — сказал Белик.



При этом депутат подчеркнул, что россияне умеют радоваться за своих соседей. "Я хочу от души поздравить жителей села Боденьки Вышгородского района Киевской области, ведь пока мы открывали мост, президент Украины Петр Порошенко там открыл инновационный фельдшерско-акушерский пункт", — отметил он.



Белик также подчеркнул, что за 4 года Россия вложила в инфраструктуру Крыма больше денег, чем Украина за 2 десятилетия.



Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем "КамАЗа" из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Поток автотранспорта запущен 16 мая.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

