Украина выставит на аукцион девять нефтегазовых участков

На заседании Научно-технического совета в Государственной службе геологии и недр Украины в процессе обсуждений было рекомендовано как можно быстрее выставить на аукцион девять лицензионных нефтегазоносных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Участки в основном находятся в Восточном регионе Украины. Это - Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Полтавская области. Общая территория которых составляет более 1,5 тысяч квадратных километров. По предварительным подсчетам ресурсный потенциал углеводородов на предложенных местах добычи составляет более 30 млн тонн условного топлива.



Напомним, в 2017 году Госгеонедра согласовали рекордное количество специальных разрешений и соглашений об условиях пользования недрами, выдав на 200 спецразрешений больше, чем предыдущие годы.

