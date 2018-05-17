Медведев: в России создадут офшоры

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил планы создать в России специальные административные районы с признаками офшора. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Международного юридического форума в Санкт-Петербурге в среду, 16 мая, передает РБК.



"Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области - на островах Русский и Октябрьский", - уточнил он.



По словам Медведева, лучшие практики передового правового регулирования, протестированы в экспериментальных зонах, могут распространиться на российскую экономику в целом.



Ранее представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что оффшорную зону для всех российских компаний следует создать на острове Русский. Он отмечал, что не видит "ничего страшного" в создании офшоров, если все риски, связанные с уклонением от налогов, будут учтены и пересмотрены.

