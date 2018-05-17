МИД Франции отказался комментировать задержание Вышинского в Киеве

МИД Франции отказался комментировать ситуацию вокруг корреспондентов РИА Новости и задержанного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Киеве.



"Мы не располагаем детальной информацией по этому делу", — сообщили на брифинге в ведомстве в ответ просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать ситуацию вокруг российских журналистов в Киеве.



Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

