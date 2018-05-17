Вышел первый трейлер фильма о Queen и Меркьюри

Первый полноразмерный трейлер многострадального байопика под названием "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри, наконец-то представлен в Сети на официальном канале Queen в YouTube.



Премьера картины уже намечена на 24 октября 2018 года в Лондоне, пишет The Guardian. 1 ноября фильм выйдет в Австралии, а 2 ноября - в США. На экранах кинотеатров России байопик появится с 1 ноября.



Работа над "Богемской рапсодией" была непростой с самого начала. Фильм о фронтмене легендарной британской рок-группы поначалу разрабатывал Саша Барон Коэн, он же планировал играть Меркьюри еще в 2010 году. Сценарий к фильму под рабочим названием "Фредди Меркьюри" писал Питер Морган, автор таких драм, как "Королева", "Фрост против Никсона" и "Последний король Шотландии". По версии Моргана, фильм о Queen должен был стать реалистичной и довольно мрачной историей фронтмена группы. Более того, идея сценария и тон будущего фильма принадлежали самому Коэну, чье внешнее сходство с Меркьюри в Голливуде не оспаривалось.



Однако бывшие участники коллектива гитарист Queen Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор, которые выступили продюсерами фильма, настояли на изменении его концепции, заявив, что фильм не только должен показать Меркьюри и Queen в более положительном свете, но и содержать рассказ о годах после смерти легендарного фронтмена. На этой почве у Коэна в 2013 году возник конфликт с Брайаном Мэйем, назвавшим его "задницей". Не договорившись с музыкантом, он покинул проект и отказался играть Меркьюри. Вслед за Коэном ушел и первый режиссер будущего фильма Том Хупер.



Тогда на главную роль был выбран Рами Малек - американский актер египетского происхождения.



А вскоре постановщиком картины согласился стать Декстер Флетчер. Но и он затем ушел из проекта из-за творческих разногласий.



В конце 2017 года почти законченный фильм столкнулся с новыми трудностями - его режиссер Брайан Сингер был отстранен на последней стадии съемок. Причиной тому послужило постоянное отсутствие режиссера на рабочем месте. Сам Сингер объяснял, что у него болен один из родителей, и поэтому он часто отлучался из Лондона в США. Такая ситуация не устроила не только руководство студии Fox, но и нового исполнителя роли Фредди Меркьюри. Рами Малек обвинил режиссера в непунктуальности, ненадежности и непрофессионализме. Его поддерживал исполнитель роли менеджера Queen Джима Бича Том Холландер.



Уволенного режиссера Брайана Сингера опять заменил уходивший с проекта Декстер Флетчер.





