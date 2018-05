Активист, отобравший на "Евровидения" микрофон, заявил, что его пытали

Инцидент, произошедший в Лиссабоне в финале конкурса "Евровидение" во время выступления представительницы Великобритании Сюзанны Мари Корк (SuRie), продолжает развиваться.



Мужчина, выбежавший на сцену и вырвавший у нее микрофон, заявил, что после инцидента был избит то ли схватившими его охранниками, то ли представителями португальской полиции. Назвавшийся пранкером британский активист Dr ACactivism, побывав в полицейском участке, куда его доставили после инцидента на музыкальном конкурсе, заявил, что его "избивали в течение десяти минут без всякой жалости", пишет The Sun.



Во время номера певицы SuRie мужчина попытался сорвать выступление - он выхватил у нее микрофон и прокричал: "Нацисты британских СМИ, мы требуем свободы". А на его футболке было нанесено название его же книги The Workings of The U.K State Mafia ("Деяния британской государственной мафии"). Закажи это сейчас на Amazon". Активиста быстро скрутили охранники, после чего SuRie продолжила петь. А Dr ACactivism доставили в один из полицейских участков Лиссабона.



Выйдя вскоре оттуда на свободу, пранкер дал многочисленные интервью, в которых объявил, что его жестоко били, "отказали в праве участвовать в современной истории", и гротескно заключил, что он вообще "уже мертв и убит за кулисами".



В своем Twitter он туманно намекнул, что над ним, закованным в наручники, измывались 50 португальских полицейских. Что они, как нацисты, пытали его. И что теперь он даже и не знает, будет ли "когда-либо снова в состоянии бороться за справедливость".



Затем, развивая известную только ему мысль, Dr ACactivism написал, что "Португалия - страна убийц". Полицейских он назвал "португальскими варварами".