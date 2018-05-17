Силовые упражнения способны избавить от депрессии

Подъем тяжестей и другие силовые тренировки становятся все популярнее не только среди мужчин, но и среди женщин. Ирландские ученые проанализировали данные исследований, посвященных влиянию силовых упражнений на здоровье людей. Оказалось, с помощью таких физических нагрузок можно справиться с симптомами депрессии, сообщает The Deccan Chronicle.



Специалисты изучили 33 работы. В исследованиях участвовали более 2000 человек. Выяснилось, что подъем тяжестей может служить отличным дополнением к стандартной терапии депрессии. Такие упражнения повышают степень уверенности человека в собственных силах. Они также способствуют улучшению кровоснабжения внутренних органов и положительно влияют на качество сна.



Ранее исследователи выяснили: физическая активность может изменить ДНК в сперме отца. Это, в свою очередь, положительно влияет на умственные способности потомства. У детей спортивных родителей обучаемость выше. Судя по всему, дело в том, что у них эффективнее взаимодействуют разные структуры мозга.

