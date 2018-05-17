Совет Европы обеспокоен задержанием Кирилла Вышинского

Совет Европы обеспокоен задержанием в Киеве главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и последствиями, к которым оно может привести с точки зрения свободы средств массовой информации в стране. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, размещенном в среду на сайте организации.

"Совет Европы обеспокоен последствиями для свободы СМИ в Украине, к которым могут привести повторяющиеся задержания журналистов. Мы пристально следим за ситуацией", - прокомментировали в Совете Европы обыски в офисе "РИА Новости Украина" и задержание Вышинского.

