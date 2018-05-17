Zeit: разведка ФРГ получила образец вещества, которым якобы отравили Скрипалей, в 1990-е

Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии получила в 1990-е годы образец отравляющего вещества "Новичок". Об этом сообщила в среду немецкая газета Zeit со ссылкой на результаты журналистского расследования, проведенного изданием вместе с газетой Süddeutsche Zeitung и радиостанциями NDR и WDR.



По их данным, пробу передал БНД в рамках секретной операции, к которой был привлечен также Бундесвер (вооруженные силы ФРГ), тайный информант. Операция проводилась в первой половине 1990-х годов и привела к ожесточенным спорам в рядах тогдашнего правительства, пишет Zeit. "Мы ни в коем случае не хотели создавать впечатление, как будто интересуемся таким химическим оружием в собственных целях", - сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.



По информации издания, образец вещества передал БНД российский ученый, который добыл пробу под гарантии безопасности для себя и своей семьи. Он же предложил разведке ФРГ доставить ее на территорию Германии. Позже информант бежал в ФРГ и находился там некоторое время под защитой Бундесвера.



По указанию тогдашнего канцлера Гельмута Коля БНД поделилась пробой со своими союзниками, в том числе американской и британской разведками. Позже была создана рабочая группа из представителей пяти западных спецслужб и БНД, целью которой был сбор информации о "Новичке".



В ряде стран Запада это вещество даже производилось в небольших количествах для проведения испытаний и создания возможного противоядия, пишет газета. Чтобы не испортить отношения с Кремлем, правительство Германии решило не раскрывать сведения о получении пробы. Анализ "Новичка" осуществлялся с согласия Ведомства федерального канцлера и минобороны ФРГ в лаборатории в Швеции.



На запрос издания в кабмине ФРГ и БНД ответили, что сообщают о делах, касающихся деятельности спецслужб, исключительно компетентным органам Бундестага (парламента Германии).



4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество под названием "Новичок" якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

